Personería en Cúcuta pide agilizar recursos para atención a venezolanos

Mayor agilidad en la llegada de los recursos y la logística para la atención a los venezolanos en Cúcuta está pidiendo el ministerio público, al aumentar cada día la población migrante que huye del vecino país.

El llamado se hace después de varias visitas de organismos internacionales y funcionarios de otros gobiernos del continente americanos que han llegado hasta la zona de frontera para evidenciar esta situación, y han prometido varios recursos para apoyar la labor humanitaria.

Martin Eduardo Herrera León personero de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que esta labor es constante en la región y por eso se está pidiendo la agilidad en el cumplimiento de las promesas hechas.

“Seguimos con demasiadas falencias y efectivamente no se han tomado las medidas necesarias, El gobierno nacional prometió que va a ayudar en varios temas por que van a recibir recursos de ayudas internacionales y que van a focalizarlas en las fronteras, pero en Note de Santander se dieron cuenta que es la zona más crítica por donde están pasando más migrantes y por esto le han puesto el ojo en la región, esperamos que sea efectivo y no sea simplemente un saludo a la bandera y que nos vuelvan a engañar, no hay ninguna acción aun reflejada, no tenemos la logística ni los recursos para atender a esta población migrante” dijo el personero.

Herrera León afirmó que a diario se reciben decenas de personas venezolanas en su despacho solicitando ayuda para comenzar una nueva vida en Colombia, por lo que se necesita de la ayuda internacional.