Se evaluará funcionamiento de torniquetes en transporte público de Cúcuta

Después de varios meses de estar funcionando el sistema de conteo manual en las puertas de los vehículos de servicio público en Cúcuta, se buscara hacer una evaluación del funcionamiento de esta norma implementada.

Los llamados “torniquetes” han generado polémica desde el inicio, porque según los usuarios es un sistema antiguo que impide la movilidad y la salida de los vehículos en caso de emergencia.

José Gregorio Botello Ortega subdirector de Tránsito del Área Metropolitana de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que se entrara a revisar la efectividad de la norma con organismos idóneos para que evalúen estos contadores.

“Ha habido un poco de dificultades en la instalación del dispositivo electrónico, es decir que la resolución que saco el Área Metropolitana dice instalar un dispositivo cuenta pasajeros que no obstruya como tal el ingreso de los pasajeros, la mayoría de los empresarios instalaron el torniquete y nosotros oficiamos a los entes superiores y competentes para que miren y nos den un concepto si obstruye o no basándose en las normas técnicas nacionales, porque no somos quienes para decir si lo hace, para eso hay jurisprudencia hay estudios técnicos y peritos técnicos y estamos esperando que se dé para continuar con el proyecto” dijo el funcionario.

Botello Ortega indicó que en las próximas semanas se tendrá una respuesta a la ciudadanía sobre este sistema, y los resultados que arrojen los estudios de las entidades encargadas.