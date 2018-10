Electricaribe debe individualizar servicio antes de cortar: Pedrito Pereira

El alcalde de Cartagena Pedrito Pereira ha sido claro con la gerente de Electricaribe de Bolívar Ayleen Álvarez que se abstenga de realizar cualquier corte del servicio de energía en barrios catalogados como subnormales eléctricos hasta tanto se individualice el servicio para cada núcleo familiar y cada quien responda por su consumo para evitar situaciones de orden público que lamentar.

“Se trata ya de un tema de barrios subnormales y de contadores comunitarios, lo primero que hay que hacer es individualizar los cobros, ya me comunique con la gerente de Electricaribe le dije que no tomara alguna determinación previa conversación previa con el distrito porque es un problema social, cuantas personas son en esos barrios son 50 mil personas y ya di instrucciones a la unidad de servicios públicos para reunirnos con Electricaribe a ver cómo podemos llegar a una solución y no vayan a ‘apagar’ a todas esas comunidades.”

El mandatario también aclaró que es alta la cultura de pago del servicio de energía y no se justifica realizar este tipo de amenazas que podían afectar el orden público de la ciudad.

“Que ellos mejoren la prestación del servicio y tratemos de mejorar la cultura del no pago pero hay que también decir que Cartagena es buena paga, el 94% de los clientes de Electricaribe en Cartagena pagan, eso también hay que decirlo.”

Recordemos que la empresa asegura que en 10 barrios subnormales eléctricos arrastran una deuda de 23 mil millones de pesos.