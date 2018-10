Por retraso en pagos, en Asamblea Permanente Unipacífico

Desde el pasado 25 de septiembre, los docentes de planta de la Universidad del Pacífico, se encuentran en Asamblea Permanente, como respuesta a los constantes incumplimientos e irrespetos de los que están siendo objeto por parte de la presente administración.

Aseguran que desde finales del semestre pasado se hizo cotidiano el pago atrasado de los salarios, en principio eran entre seis y diez días, sin embargo, desde el mes junio el pago empezó a retrasarse entre uno y dos meses.

“En la actualidad se nos está pagando un mes cada dos. Para quienes tenemos responsabilidades familiares y crediticias esta situación se ha tornado una completa pesadilla por la imposibilidad para cumplir estos compromisos y los sobrecostos que los pagos de créditos atrasados genera, todo lo cual se traduce en una reducción del poder adquisitivo del salario de los profesores, de la calidad de vida de sus familias y por su puesto esto genera desmotivación y, como ya se ha denunciado, un deterioro dramático del clima laboral”, aseguran los docentes.

Durante el tiempo que dure la Asamblea los estudiantes deberán asistir en sus horarios habituales de clases, deberán firmar su asistencia y participar de las discusiones que los docentes orientaran.

Los temas regulares de clases quedarán suspendidos hasta cuando se levante la Asamblea. Frente al tema de la asistencia se aplicará el reglamento estudiantil. Sin embargo, no se realizarán evaluaciones, no se registrarán notas, aun cuando estas se hayan tomado en la última semana de septiembre, no se presentarán informes a ninguna de las dependencias.

Se realizaran reuniones periódicas para hacer seguimiento al desarrollo de la Asamblea. Las demás actividades de investigación, proyección social, asesoría de trabajo de grado, asistencia a reuniones interinstitucionales y de programa se continuarán realizando normalmente.