Autoridades y congresistas escucharon a los habitantes de calle en Bogotá

Después de las 8:00 de la mañana de este lunes inició este encuentro entre autoridades, congresistas y habitantes de calle, al inicio con algo desorden porque todos querían hablar al tiempo y exponer sus problemáticas.

Después de la intervención de Fray Gabriel Gutiérrez, el hombre más cercano actualmente a los habitantes de calle en Bogotá, comenzaron las intervenciones.

“Lo primero es que nos respeten el derecho a la vida, que no nos golpeen, que nos den la oportunidad de trabajar y estudiar”, manifestó Hermes López, uno de los voceros de los habitantes de calle.

Los temas que se discutieron fueron los abusos de Policía, las muertes violentas y las desapariciones.

“No hay una coincidencia entre las cifras que maneja Medicina Legal, la Fiscalía y la misma Policía, más o menos 37 muertos este año maneja la Policía, mientras que Medicina Legal y Fiscalía hablan de 15 asesinatos pero las cifras son peores porque desde 2010 a la fecha han asesinado más de 3000 personas todas ellas habitantes de calle”, manifestó la representante a la cámara, María José Pizarro.

La Personería de Bogotá, por su parte, manifestó que no tiene conocimiento o cifras oficiales sobre desaparición sistemática de habitantes de calle.

“Oficialmente no tenemos conocimiento de las desapariciones, las organizaciones sociales muchas veces se limitan a dar información que nunca han llevado a las entidades, por eso las informaciones nunca se judicializan y la cifras no dan”, manifestó la personera de Bogotá, Carmen Castañeda.

La funcionaria también habló de la atención que ha brindado la Alcaldía de Bogotá a los habitantes de calle y dijo que es imposible rehabilitar a todas estas personas porque no todos quieren salir de las drogas y no se les puede obligar a que abandonen este tipo de vida.