Es una persecución política contra el partido de la U: Jaime Bello

Este pronunciamiento fue el manifestado por el Diputado del partido de la U en Córdoba tras conocerse la decisión de la Procuraduría de sancionar a Edwin Besaile Fayad de destituirlo de su cargo como gobernador del departamento de Córdoba y también inhabilitarlo por diez años.

La decisión tras evaluar la falta de control sobre funcionarios de la Secretaría de Salud del departamento y por medio de la cual se desviaron más de 4.000 millones de pesos que debían invertirse en terapias para niños con discapacidad.

Al hacerse pública esta determinación, el diputado Jaime Bello salió a exponer su punto de vista argumentando que:

“Esto es claramente una persecución política contra el partido de la U en Córdoba. De quién viene no lo podría decir, pero lo que si tengo claro es que el cargo de Gobernador es perseguido por muchos”

La inhabilidad no sólo fue para Besaile Fayad, también recayó sobre el ex gobernador Alejandro Lyons y los ex secretarios de salud José Jaime Pareja y Edwin Preciado Lorduy a quienes les dieron muerte política por 11 años.

