Corpoboyacá evalúa si hay o no un nuevo derrame de crudo en Puerto Boyacá

En las últimas horas y con registros de video, campesinos que habitan el sector del Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas en Puerto Boyacá, lanzaron un S.O.S al percatarse de una buena cantidad de crudo, la cual al parecer estaría a punto de penetrar la quebrada La Cristalina, uno de los espejos de agua más importantes de la jurisdicción, ya que, según su denuncia, evidenciaron crudo derramado a escasos metros de dicho recurso hídrico.

“En el video se ve que está emergiendo crudo debajo de las peñas y en el lugar donde se reportó el derrame meses atrás del oleoducto mencionado. Es preocupante porque las autoridades tales como la alcaldía municipal y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, autorizaron a los turistas y a los operadores para realizar actividades de Ecoturismo en el cañón de La Cristalina, lo que genera un gran riesgo para todos los visitantes”, denunció Camilo Altamar Giraldo, abogado ambientalista de Puerto Boyacá.

Tras la alerta, Corpoboyacá aseguró que se activó una red de información para intentar detectar lo sucedido, donde las autoridades negaron tener conocimiento sobre petróleo derramado en el sector.

“Hablé con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo en Boyacá, con el señor alcalde de Puerto Boyacá Óscar Botero, y me aseguró que con su consejo municipal de gestión del riesgo no tienen información sobre esto. Personalmente llame a Ocensa a preguntarle al vicepresidente de esa entidad, y me indico que no tenía información sobre este nuevo evento, pero si me aseguró que tienen gente trabajando en la remediación del suelo contaminado por el crudo el 21 de julio pasado, tras una fuga de dicho hidrocarburo en el oleoducto Trasandino”, explicó en Caracol Radio José Ricardo López Dulcey, el director de Corpoboyacá.

Agregó que “llamamos a líderes amigos nuestros que hemos apoyado en temas de ecoturismo en La Cristalina y a un líder del comité de áreas protegidas, y tampoco nos manifestaron algo al respecto”.

Sin embargo, debido a la contundencia de la denuncia, la corporación conformó un grupo de expertos para que se desplazara al lugar a revisar la situación medioambiental actual de la zona, en respuesta a la denuncia que solicitaba dicha intervención de las autoridades ambientales.

“Efectivamente en la noche de este miércoles, salió gente de la corporación para hoy reunirse con la gente del municipio, y luego se desplazarán al sitio en cuestión. Estamos esperando ese reconocimiento del terreno por parte de nuestro equipo de expertos, quienes nos entregarán un informe detallado del caso, y tomaremos las medidas necesarias después de esa evaluación en la zona”, concluyó López Dulcey.