Cárcel de Montería no recibirá más reclusos

La decisión de no recibir más internos en la Cárcel Las Mercedes de Montería no sólo fue determinación de la Alcaldía, esta provino de una reunión con directivas del centro carcelario, donde se dejó claro que los únicos reos que podrán llegar a la cárcel serán los de la misma capital cordobesa y no otras zonas del país e incluso tampoco de otros municipios de Córdoba.

Las Mercedes tiene capacidad para 800 reclusos y concentra en su interior hoy aproximadamente 1700 internos. Esta situación de hacinamiento ha ocasionado que los internos se quejen y denuncien condiciones inhumanas.

Aunque el número de reclusos sigue siendo alto en 1700 es preciso mencionar que hace un año tenía 2400 reos, lo que significa un avance para la lucha de las autoridades involucradas en el tema de dar un mejor espacio a estas personas privadas de su libertad.