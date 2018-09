Lo único que me importa es abrazarla: padre de joven encontrada en Guatapé

Darry González, padre de Laura Sofía González, una de las dos jóvenes ubicadas por las autoridades, indicó que está a la espera de instrucciones que le entregue la Policía para poder reencontrarse con su hija.

“No me importa nada más, solo abrazarla y sentirla, es lo único que me interesa, no me importa lo que haya pasado, le doy gracias a Dios y a todos los que hicieron posible para que las encontraran (…) Lo importante era que las encontraran antes de que les pasara algo porque son personas muy vulnerables”, dijo.

Por su parte la Policía informó que hasta el momento lo que se ha podido establecer de este caso, es que se trató de una evasión de hogar por mal comportamiento y descartar que esté relacionado con un secuestro, o al juego de redes sociales, conocido como ‘El Momo’.