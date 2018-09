Empresarios en Táchira rechazan intervención militar en Venezuela

A pesar de ser uno de los sectores más golpeados por la crisis que se mantiene en Venezuela, los empresarios apostados en el estado Táchira han hecho el llamado para evitar cualquier intervención militar al actual gobierno e impedir hechos violentos que puedan desatar asesinatos y muertes en la población civil.

Han resaltado que es positivo que los ojos del mundo actualmente están en la situación que viven los venezolanos y el éxodo masivo que se ha generado por las decisiones que ha tomado el gobierno del presidente Nicolás Maduro, esperando que la atención internacional pueda generar una presión que ayude a un cambio de gobierno.

Daniel Aguilar Sánchez presidente de la Federación de Cámaras de Comercio y Producción de Venezuela FEDECÁMARAS seccional estado Táchira, le dijo a Caracol Radio que una acción bélica contra el gobierno puede generar mayores problemas para toda Latinoamérica.

“Nosotros no hemos entendido que se esté planificando por parte de algún estado una intervención militar, nosotros observamos pero que es una intervención verbal no más, recuerden que las intervenciones militares no traen nada bueno en ningún país, tenemos las experiencias de Israel, Líbano y Libia donde han traído es más hambre, desolación, miseria y más destrozo; solo hemos escuchado a algunos voceros que supuestamente vienen los militares pero no creemos en eso y no apoyamos ningún tipo de intervención militar” dijo el empresario tachirense.

Aguilar Sánchez de igual forma rechazo la parálisis que se mantiene en el sistema aduanero en San Antonio del Táchira, indicando que esto agudiza la situación de los empresarios los cuales no tienen insumos para producir las materias primas en su país y la única forma de conseguirlos era importándolos desde Colombia.