“El cambio climático no conoce jurisdicciones ni entidades”: Bacci

El Foro Caribe Ambiental, Desarrollo Sostenible y Cambio climático concluyó su agenda de trabajo en Cartagena. La jornada de hoy continuó con el panel Ciudades y Comunidades Sostenibles, en el cual participaron Juan Manuel Robledo, de Findeter, Jorge Giraldo, experto en gestión del riesgo, con la moderación de Marco Peres, Director del Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnologías de Información, de la Universidad Externado. Durante la conversación, los expertos destacaron que “las ciudades sostenible piensan en las generaciones futuras y su bienestar”, sin embargo, “las ciudades colombianas no están pensadas en el riesgo. Por ejemplo, Pasto crece hacia el volcán activo”. Algo similar ocurre en “en Cartagena con un gran riesgo costero”.

Posteriormente, Michael Peñalver, jefe movilidad de Surtigas, destacó una disminución del 29% de dióxido de carbono desde que se inició el paso de uso de combustibles tradicionales al gas natural vehicular en la ciudad. “El gas natural llegó para quedarse, no es manipulable y contribuye a la conservación del medio ambiente”, mencionó Peñalver. De igual manera manifestó que “lo más importante es concientizar a los gobiernos en temas de movilidad y lograr disminución de la contaminación. Necesitamos que decreten políticas para vehículos ambientalmente amigables”.

En esa misma línea, durante el panel de Movilidad, Howard Villarreal, presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bolívar, destacó la importancia de usar medios alternativos de transporte en la ciudad, sin embargo, no hay estructura para hacerlo. “La solución de movilidad en Cartagena no se logra solo con ciclorrutas, si estas no van acompañadas de silvicultura. ¿Quién se va a mover en Cartagena en bicicleta a medio día con semejante impacto del sol?”, destacó Villarreal.

Finalmente, las Corporaciones Autónomas y entidades ambientales conversaron sobre sus principales retos de cara al cambio climático. Angelo Bacci, director (e) de Cardique invitó a todos los actores institucionales y privados a unir esfuerzos para enfrentar con mayor eficacia los retos que impone la situación ambiental de la región. “El cambio climático no conoce de jurisdicciones ni entidades, pero nosotros sí conocemos el cambio climático, por lo tanto deben acabarse los aplausos individuales”, destacó Bacci.

Por su parte, Álvaro Vargas, director del Establecimiento Público Ambiental –EPA-, manifestó su intención de posicionar su entidad como una de las principales autoridades urbanas a nivel nacional. “Cartagena amerita un buen monitoreo de calidad de aire y ruido. Necesitamos un sistema automatizado”, manifestó. Así mismo, anunció la próxima suscripción de un convenio interinstitucional con Cardique con el fin de aunar esfuerzos en la búsqueda de soluciones a temáticas que incumben a ambas corporaciones.

“El cambio climático dejó de ser un cuento chino y el principal reto es comprometer a los mandatarios para que apliquen las políticas y planes establecidos sobre sostenibilidad y cambio climático”, sostuvo Luis Medina Toro, Director General de Corpoguajira.

Sobre el Foro Caribe Ambiental, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático es un espacio académico organizado por el Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar y la Cámara de Comercio de Cartagena, con el propósito de generar apropiación social del conocimiento sobre los retos y oportunidades que implica la adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible, ante la imperante necesidad de crear capacidades resilientes, difundir experiencias que se presenten objeto de análisis y determinar alternativas de desarrollo planteadas por el territorio.