[Video] Denuncian difícil acceso para movilidad reducida en Transcaribe

Javier Barragán, dirigente de la Asociación de personas con movilidad reducida en Cartagena, VISCAR, denunció en Caracol Radio que en las estaciones de Transcaribe movilizarse es un verdadero calvario, a pesar de tener buses y estaciones acondicionadas para la población.

Barragán compró un tiquete en la estación El Prado, iba hacia La Castellana pero no pudo pasar porque le dijeron que tenía que esperar un funcionario que viniera de otro lado a que le abriera el torniquete para las personas con movilidad reducida. "Es injusto, no hay igualdad de condición entonces", aseguró Barragán.

Según Javier, no es la primera vez que ocurre, esta vez le tocó vivirlo, pero ha recibido denuncias de otras personas de VISCAR. "En ocasiones el funcionario encargado de abrir el torniquete se demora hasta una hora y por el desespero toca hasta arrastrarse por debajo del torniquete".

"Cuando yo ingresé eran las 2:05 PM y estuve casi una hora, llegaron a las 2:55 PM, al ver que perdí la cita a las 2;30 PM, tuve que tirarme, arrastrarme del otro lado y un señor me colaboró para pasar la silla, porque también me dijeron que no había contrato con vigilantes, que antes ayudaban", añadió Barragán.