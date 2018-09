Lanza nueva ruta segura para los ciclistas en Bogotá

El próximo domingo 30 de septiembre se inaugurará la 'Ruta Segura Bogota' al Verjón, los días domingo gracias al acompañamiento de la Policía de Bogotá que garantizará a los capitalinos y turistas un tránsito y disfrute seguro de los 11 kilómetros que van desde la avenida circunvalar hasta páramo El Verjón, límite entre Bogotá y el municipio de Choachí.

La ‘Ruta Segura del Verjón’ los jueves lleva más de un año con acompañamiento de la Policía, y se pone en marcha oficialmente también los días domingo gracias al trabajo articulado entre las autoridades y los deportistas. La ruta segura funcionará todos los jueves de 5:00 am a 9:00 am y los domingos de 7:00 am a 2:00 pm.

De esta manera, se completan 24 tramos seguros en diez localidades de Bogotá, en el programa Plan Bici, que cuenta con la presencia y acompañamiento de más de 220 agentes de la Policía especializados en prevención del hurto a bicicletas.

Esta ruta se convierte en una atractiva alternativa para los ciclistas que tradicionalmente hacen el recorrido Bogotá -Patios, vía a la Calera. Para Julián Peña, uno de los ciclistas aficionados esta es una gran noticia:

“Esta nueva ruta segura tiene unos paisajes espectaculares, y para quienes nos gusta el ciclismo, tiene unas rampas muy interesantes también”, manifestó.

“Estamos trabajando por una Bogotá más segura. Nuestro compromiso es con los Bogotanos para que puedan disfrutar sin miedo las actividades que nos ofrece la capital”, sostuvo el Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo García Guerrero.

El objetivo de las rutas es seguras es reducir el delito de hurto de bicicleta que este año se incrementó en un 71% ya que el año pasado fueron 2.334 bicis robadas en los primeros siete meses, en el mismo periodo este año iban 4011.