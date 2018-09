“Yo volveré, tenemos que solucionar muchas cosas”

Se trató de un amoroso mensaje digital, con el que Laura Valeria Melo explicaba a su familia algunas razones de su intempestiva huida.

Diana Cifuentes, la mamá de Laura, contó que la última vez que habló con su hija fue en la medianoche del domingo y les reveló a las autoridades que a las 4 de la mañana del lunes revisó su celular y encontró que su hija por WathsApp le había dejado escrito este mensaje:

“Sé que no sabes por qué hice esto, pero yo te amo. Eres una mujer hermosa y una madre increíble. De verdad me asombra como eres. Gracias, de verdad, por ser mi mamá, por estar conmigo. Te amo como no tienes idea. Yo volveré, vale. Tenemos que solucionar muchas cosas. Por favor, no llores. Diles a las niñas que son mi vida, son lo más lindo que puede existir. Recuérdales todos los días cuánto las amo, lo feliz que me hacen, que son mis princesas. No dejes que se olviden de mí”.

