Empresas de taxis de Caldas, preparan paro para el miércoles

Las empresas de taxis que prestan el servicio en el municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá, están bastante disgustadas con la administración municipal, debido a la llegada de 141 nuevos carros, aseguran que la localidad es muy pequeña para soportar 261 vehículos rodando, además, que en ningún momento fueron advertidos de la llegada de otras empresas, situación que está motivando la convocatoria a un paro el día miércoles.

Aseguran además, que el municipio no cuenta con los acopios necesarios para atender la capacidad de vehículos; otro inconveniente, es que le disminuye los ingresos económicos a quienes ya están en la zona, situación que califican como grave. Recalcaron también, que hay un supuesto favorecimiento hacia al grupo al que se le otorgaron los nuevos cupos, porque supuestamente el año anterior también se le habían adjudicado algunas rutas de transporte urbano sin licitación, indicaron.

“Los más afectados son los propietarios, porque obviamente al ingresar estos vehículos su cupo baja de valor, la afectación también es para los conductores, porque su producido va a disminuir, adicional a esto, ya los vehículos no van a tener dos turnos si no uno, y los que están pagando su vehículo no les va alcanzar para su cuota”, recalcó, María Zoraida Quirós, gerente y representante legal de la Flota Automóviles Caldas Ltda.

La señora Quirós aseguró también, que instauró una acción de tutela contra la administración municipal para evitar que se lleve a cabo el ingreso de nuevos taxis.

De otro lado el alcalde de esta localidad, Carlos Durán, aseguró que no es cierto que no hayan invitado a las empresas que actualmente prestan el servicio, que la información fue pública y que solo acudieron las empresas que hoy tienen los nuevos cupos.

“Esto fue una decisión desde la administración anterior, ellos lo saben, desde diciembre de 2015 cuando se toma esa determinación. Nosotros hacemos las consultas al ministerio de Transporte y efectivamente somos de los municipios que menos oportunidad de transporte público tiene”, recalcó el mandatario de esa localidad del sur del Valle de Aburrá.

Finalmente el mandatario indicó que en el municipio de caldas hace 20 años no se entregan nuevos cupos de taxis, pero la localidad sigue creciendo en tamaño y habitantes; puso como ejemplo a Sabaneta, aseguró que esta localidad tiene tres mil 500 cupos, mientras que caldas solo cuanta con 200, lo que catalogó como un déficit grave que afecta directamente a la comunidad.