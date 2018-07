"Me voy tranquilo, me extrañarán o se arrepentirán de revocarme"

“En dos años y medio de mandato, estamos superando las metas del cumplimiento del Plan de Desarrollo en el municipio, pero además fui premiado con el premio de Colombia Líder por la implementación de la política pública de por infancia y adolescencia, y por el tema de la protección de la vida y seguridad vial. En el DNP están las estadísticas donde nos ubican en una posición intermedia con poco tiempo de gestión", así se defendió en Caracol Radio el alcalde Nelson Javier García Castellanos tras ser revocado de su mandato este 29 de julio de 2018.

Agregó que “dejo a conciencia que todos los programas y gestiones que he adelantado han sido transparentes. Encontré un municipio con muchas dificultades, y trabajé para que este comenzara a superar muchas de estas situaciones complejas, me voy tranquilo, quise hacer algo con eficiencia y con honestidad, poco populista, y tal vez este es el precio”.

García aseguró que la ley que regula las revocatorias hay que replantearse: “yo estoy cumpliendo con más del 70% de mi plan de desarrollo, y eso no se verifica; hay que ponerle atención a esta ley, regularla mejor, porque si no, no hay estabilidad en los municipios, y se vuelve todo ingobernable”.

Tasco pasará a la historia como el primer municipio Colombiano en lograr revocar a su alcalde, luego de más de 20 años de la creación de la ley que implementa las revocatorias de mandato: con 1609 votos a favor, de los 1658 votantes que participaron, los habitantes de Tasco (Boyacá) apartaron del cargo al alcalde Nelson Javier García Castellanos.

En las urnas más del 97% de ciudadanos que participaron en la jornada democrática, votaron para que el mandatario electo en 2016 dejara su cargo.

García Castellanos, pertenece al Partido Verde, es administrador de empresas y tiene 38 años con el aval de Partido Verde y 1.123 votos, pasó a la historia por ser el primero en revocarle el mandato a un alcalde tras alcanzar 1.609 votos a favor del proceso.

Ahora el partido político al que pertenecía García Castellanos, deberá presentar sus candidatos para poder culminar el periodo de gobierno.

Así las cosas el gobernador de Boyacá una vez sea notificado y certificado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, dará a conocer el nombre del alcalde encargado, para dicha localidad.