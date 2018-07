Contraloría denuncia que edificio para ESAP en S. Marta deberá ser demolido

La Contraloría que dirige Edgardo Maya Villazón denunció que el edificio que se construyó para servir como sede de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), tendría que ser demolido y por lo tanto pagarse de nuevo, sin que existan los recursos para tal fin.

El funcionario indicó que ya trasladó a la Procuraduría, “las pruebas que obran en el proceso de responsabilidad que, en cuantía de $4.521 millones, se adelanta por parte del organismo de control por este increíble caso de despilfarro de recursos públicos”.

Señaló la entidad, que por ahora se investiga tanto la firma interventora de la obra (DPC Ingenieros SAS), como el contratista, Oscar Daniel Garzón Forero, quien el 24 de abril de 2016 fue inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación para contratar con el Estado por un término de 5 años.

Sin embargo, toda vez que los recursos para la construcción de la sede habían sido apropiados oportunamente, y la obra fue contratada en su momento, no existen hoy recursos adicionales para su demolición y reconstrucción, por lo que el proyecto no fue incluido dentro de los priorizados por el Gobierno Nacional para el presupuesto de 2019. Luego, no hay cómo terminar la obra.