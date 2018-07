En alerta organismos de socorro por aumento de incendios forestales

En diálogo con el personaje de la semana de caracol radio el secretario de ambiente y gestión del riesgo del Tolima, Carlos Quiroga, expresó su preocupación por el cambio climático que viene causando impactos bastante fuertes en el departamento.Durante las últimas dos semanas en gran parte del Tolima se han incrementado las emergencias por incendios forestales, uno de los más fuertes que dejo más de 300 hectáreas afectadas entre los municipios de Carmen de Apicala y Suárez en la zona oriente.

El funcionario resaltó la capacidad de los organismos de socorro para atender cada una de las emergencias, sin embargo reconoce que sus recursos son limitados.

Otra situación que viene generando una permanente alerta para los organismos de socorro es el ingreso de turistas e incluso deportistas al parque de los Nevados donde se han reportado varias situaciones de emergencia; a pesar de no existir restricciones al ingreso en este momento se recomienda no acudir con menores de edad, verificar las condiciones físicas y estado de salud para no tener complicaciones en la subida al nevado.

Finalmente el funcionario expresó que el cambio climático y crecientes súbitas en ríos, quebradas del Tolima en el primer semestre del año dejaron seis personas fallecidas.