Aseo Urbano tiene nueva flota vehicular en Cartagena

Aseo Urbano de la Costa en su área de prestación del servicio atiende a 134.684 usuarios comprendidos en los estratos sociales de la siguiente manera: 1(32%), 2(34%) y 3 (23%), en Cartagena y la Zona Insular.

Acorde al proceso de limpieza y recolección promedio mes en Cartagena se recolecta 14.200 toneladas y en la Zona Insular 800 toneladas.

La empresa garantiza la prestación del servicio de aseo a 200 barrios de la ciudad, desde el barrio Chino hasta los límites con Turbaco entre la bahía de Cartagena y la avenida Pedro de Heredia incluyendo la zona industrial e insular.

La empresa dentro su área de prestación cuenta con 11 puntos críticos por recuperar de 27 reseñados en el 2017; a la fecha se han recuperado 16 y actualmente recolectamos un promedio de 1.240 toneladas mes.

Aseo Urbano de la Costa, en su área de prestación se encarga de los componentes de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, recolección y transporte de residuos sólidos hasta el sitio de disposición final. Para llevarlas a cabo se establecieron frecuencias y horarios las cuales son:

Frecuencias:

Lunes, miércoles y viernes

Martes, jueves y sábado

Horarios:

6:00 a.m. hasta 2:00 p.m.

2:00 p.m. hasta 2:00 a.m.

Cabe anotar que los lunes y martes, son días de alto volumen de residuos, por ello en el plan operativo se aumentó 2 horas cada día, para garantizar la prestación en las frecuencias planeadas.

A partir de la próxima semana empieza a circular la nueva flota de 4 compactadores, 5 volquetas, 2 camiones con sistema amplirol, 1 minicargador, 2 compactadores tipo chivas y 1 camión tipo NPR. La inversión estimada por la empresa fue de alrededor 7.546 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer el proceso de recolección en su área de prestación del servicio público de aseo.

Cabe anotar que en el mes de febrero se hizo cambio del plan operativo para garantizar la oportunidad en la prestación del servicio, como también se hizo evaluación a las condiciones del crecimiento poblacional, al estado de las vías y calles en dicha área, arrojando que cada vez son mayores las exigencias en el proceso de recolección, la empresa comprometida con sus usuarios realiza esta inversión en equipos y maquinarias para seguir brindando un servicio óptimo y de calidad.

Adicional se adelantan estrategias conjuntas entre la empresa, comunidades, entidades ambientales y la oficina de Servicios Públicos del Distrito, las cuales están orientadas a optimizar el servicio de aseo y comprometer a los usuarios en la conservación y mantenimiento de una ciudad cada día más limpia.

Dentro del plan operativo se incluye también acciones sociales con educación ambiental que apuntan a disminuir el mal manejo de los residuos sólidos y el descontrol de estos en los espacios públicos. Lugares identificados por la empresa como puntos críticos los cuales serán erradicados en el transcurso del año.

Dentro de las causas que originan la acumulación de basuras en algunos puntos críticos de la ciudad se destacan: la acción de recicladores informales, carretilleros y habitantes de la calle; la indisciplina y ausencia de cultura ciudadana de algunos usuarios que sacan sus basuras en horarios y frecuencias no establecidas o deciden botarla en separadores o aceras; la falta de sitios autorizados de disposición final de escombros y el depósito en áreas públicas no autorizadas; lotes baldíos propiedad de particulares y del Distrito que no cumplen con las normas de cerramiento y limpieza; invasión del espacio público y desaseo de vendedores informales.

Estamos convencidos que una de las soluciones para avanzar más en la organización en el proceso de recolección, es que los usuarios piensen en una cultura ambiental con conciencia de consumo responsable, tomando también como hábito el reciclaje. Solo trabajando mancomunadamente con nuestros grupos de interés, las autoridades ambientales y la institucionalidad, lograremos crear una ciudad más sostenible.