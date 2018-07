Exempleadas del banco Agrario acusan a gerente regional de acoso sexual

Dos exfuncionarias del banco Agrario Regional Valle del Cauca denunciaron al gerente regional occidente del Banco, Ricardo Gómez Buitrago de acoso sexual.

"Nos pedía favores sexuales para que continuáramos en nuestros cargos ", le dijo a Caracol Radio Sandra Lorena Pechené, quien denunció que el gerente le pidió sostener relaciones sexuales.

Abiertamente lo hizo y me recordó que él quitaba y ponía a los funcionarios del banco en la regional. Que todo dependía de su decisión.

"Yo siempre le respondí claramente que mi tarea no tenía nada que ver con la decisión de sostener relaciones sexuales con él ", añadió la funcionaria.

Sin embargo después de negarme una y otra vez recibí como respuesta la cancelación de mi contrato, ratificó en sus denuncias.

Mientras tanto Liliana Chávez, quien estuvo vinculada con el banco Agrario reveló que el gerente la llamaba a su oficina y le decía que estaba muy bonita. " porque no tenía novio me afirmaba que era un desperdicio y aseguraba que él como estaba casado, lo único que podía ofrecerse era un buen sexo. Sin embargo nunca tuve la oportunidad de grabar las insinuaciones", le dijo a Caracol Radio.

"Yo laboré en el banco desde 2012 hasta marzo de éste año y aunque no fueron permanentes las insinuaciones, si me pidió que le colaborara frente a una denuncia que recibió el señor Gerente por el acoso sexual a Sandra Pechenè".-

Fuimos a declarar a la Procuraduría regional el 13 de febrero, y en donde la verdad a mi me preguntaron que si me había acosado y yo le dije que no, pero lo hice por miedo a perder mi trabajo, aunque yo era consciente de lo que estaba diciendo.

Un mes después dio la orden de no renovarme el contrato y fue cuando me sentí utilizada, Me hizo mentir para protegerlo y me dirigí a la procuraduría en donde me dijeron que ya no podía retractarme de lo dicho, ni podía cambiar la versión, añadió la exfuncionaria.-

Fue entonces cuando tomé la decisión y lo denuncié directamente a control disciplinario del Banco Agrario aportando un audio de una reunión previa con el abogado del señor Ricardo Gómez, donde se acordó que hacer antes de ir a la procuraduría, para declarar en su favor.

El Gerente del Banco Agrario, regional Suroccidente Ricardo Gómez Buitrago, guardó silencio frente a estas denuncias de acoso sexual.