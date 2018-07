Pacientes de Medimas, dicen que llevan 4 años en las mismas

Pacientes organizados de la EPS Medimas, están invitando a un plantón a todos los usuarios que pertenezcan a esta EPS, para el 1 de agosto a las ocho de la mañana, con el objetivo de dar a conocer y denunciar públicamente, una vez más los atropellos que están sufriendo las pacientes de esta prestadora de salud.

Según lo cuenta Lina María Arango, líder del grupo “Salud para nuestros hijos”, uno de los problemas más graves es con la clínica Esimed Cali Norte, que es la que presta el servicio de médicos especialistas, de servicios de urgencias y de algunos procedimientos quirúrgicos. Desde hace seis meses están teniendo una grave situación ya que no tienen servicio de urgencias con farmacia, no tienen insumos, han tenido problemas con las maternas y no tienen un servicio de hospitalización adecuado.

Hasta los médicos están renunciando, también han recibido denuncias de médicos que manifiestan que la clínica adjudica un solo médico con tres pisos a cargo y con 120 usuarios hospitalizados en un solo turno, sin insumos para muestras de orina, sangre y reactivos.

A su vez manifiesta Lina María que la EPS no ha cumplido los últimos meses, ya que desde febrero están suplicando que les entreguen medicamentos de alto costo, esto implica que los tratamientos se ven suspendidos por la falta de entrega y la EPS ha hecho caso omiso a varias manifestaciones escritas y verbales.

Lina María Arango, refiriéndose a la plantón dice que “nos cansamos de esperar y que las mesas de trabajo no funcionen y queremos que las altas directivas de Bogotá se den cuenta de que Medimas Valle del Cauca no está funcionando bien y que están incumpliendo con todos los compromisos a los que hemos llegado en los anteriores plantones y esta es la manera para que nos escuchen”.

Este plantón va direccionado a las directivas y el presidente de Medimas en Bogotá, ya que el gerente regional ha tratado de solucionar los problemas pero debido a las barreras administrativas que le genera la parte de Bogotá ha sido imposible, concluye la señora Arango.

Tristemente ya son varios los episodios que han tenido que vivir al enterrar a sus familiares esperando un examen, una cirugía o un medicamento para su tratamiento. Y al final cuando llega la respuesta es demasiado tarde.

Alrededor de 300 pacientes son los que se han agrupado para pedir solución a esta situación, entre ellos hay enfermos de cáncer, trasplantados, enfermos de diabetes, en situación de discapacidad, presión alta, entre otras patologías.

El plantón se realizará el próximo 1 de agosto a partir de las 9:00 AM en la Avenida 2 Norte #8N-71, frente a las instalaciones de Medimas Regional Occidente