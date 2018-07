“Esperamos que gobierno gire el billete para pagar a maestros” gobernador

El Gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio le solicitó a los ministerios de educación y hacienda que gire los recursos para pagar la prima a 1200 docentes, cuya demanda tiene frenados 23.000 millones de pesos del departamento.

El mandatario agregó “me he reunido con el ministro de hacienda Mauricio Cárdenas y con el mismo presidente Juan Manuel Santos que por favor desembolsen los recursos, lo que han dicho es que no se puede pagar del sistema general de participaciones, pero el ministerio de educación en cartas que me han enviado han reconocido que son ellos los que deben girar los recursos”

Sin embargo al llegar el nuevo gobierno de Iván Duque habrá que esperar que los nuevos ministros de hacienda y educación revisen estos cobros y giren los recursos para pagar la prima a los docentes y se puedan descongelar ,os recursos.