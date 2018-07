Denuncian estafa masiva ofreciendo empleos en el PAE de Sucre

Decenas de ciudadanos de Sincelejo, Corozal, Ovejas ,Galeras y Tolú han denunciado estafas de las que fueron víctimas por parte personas que les ofrecieron supuestos empleos.

De acuerdo con lo que han dicho a las autoridades, más de cuarenta personas , fueron víctimas de avivatos que les ofrecieron , a cambio de una cuota de dinero, un puesto en el Consorcio Prosperar Sucre 2018.

Este consorcio es el operador del Programa de Alimentación Escolar ( PAE) en el departamento de Sucre .

Según revelaron algunos de los estafados, comenzaron a sospechar luego de varios aplazamientos y evasivas por parte de los presuntos estafadores para concretar los contratos de trabajo.

Algunos se acercaron a la sede del consorcio a solicitar información y allí se percataron que habían sido engañados lo cual fue facilitado por su necesidad de empleo y porque confiaban en sus victimarios con quien algunos estudiaban o habían estudiado.

Los presuntos estafadores son estudiantes de derecho de dos universidades de Sucre, quienes pedían entre 100 mil y 600 mil pesos para adelantar supuestos trámites y asegurar los empleos.

Una de las personas estafadas es una estudiante de ingeniería de sistemas, que pidió omitir su nombre, le contó a Caracol Radio que había entregado 180 mil pesos a un compañero de estudio para que le consiguiera el puesto.

Reveló además que a algunos compañeros les ofrecieron descuentos en sus cuotas y hasta dinero para que consiguiera más aspirantes a los empleos conformando así una especie de pirámide.“ al descubrirse la trampa a mí el compañero de estudio a quien entregue el dinero me prometió devolverme mi plata y me pidió que no lo denunciara asegurándome que él también había sido estafado” explicó.

Una patrulla de la policía condujo hasta la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía a cuatro personas señaladas como responsables de las estafas pero fueron dejados en libertad luego de algunas horas.

Las autoridades siguen investigando con base a las denuncias que continúan llegando tanto a la Policía como a la Fiscalía.

Por su parte el Consorcio Prosperar Sucre 2018 , que opera el PAE en Sucre aclaró que no está buscando empleados por tener su planta de personal completa .

Hace un mes la representante legal del Consorcio Prosperar Sucre 2018, Loraine Vergara, había advertido en Caracol Radio que personas inescrupulosas se estaban haciendo pasar como miembros del consorcio para pedir dinero a cambio de puestos de trabajo y anunció que denunciaría el hecho ante las autoridades.