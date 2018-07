Pastor Alape asegura que no hay posibilidad de renegociar los acuerdos

En un recorrido por zonas rurales y comunidades indígenas en Riosucio (Caldas), el excombatiente de las Farc y líder de esa corriente política José Lisandro Lascarro, más conocido con el seudónimo de Pastor Alape habló de las dificultades del proceso de reincorporación, las víctimas del conflicto armado, el futuro de los acuerdos de paz y el nuevo gobierno.

Arrancó diciendo que no hay posibilidad de renegociar el acuerdo porque ya no son el grupo guerrillero Farc, sino un nuevo partido político que es fruto de la paz y explicó que como ya no son el grupo guerrillero no hay con quién renegociar dichos acuerdos.

Indicó que todas las trabas que pueda ponerle el nuevo gobierno a al proceso de paz las van a enfrentar con instrumentos de la democracia.

“Jamás pondremos la mirada en el pasado y los eventos que se están haciendo en territorio son para empoderar a la ciudadanía y así garantizar la no repetición de este conflicto”.

Alape recordó que el partido Farc le envió una carta al nuevo gobierno para dialogar temas importantes en el marco de construcción de paz, pero que hasta el momento no han recibido respuesta y que debido a ello están haciendo gestiones para que el presidente Iván Duque y el resto de su bancada adopten los acuerdos como una política de Estado, dado que el acuerdo tiene ese compromiso.

“Nosotros negociamos con un gobierno pero a nombre del Estado”.

Dijo que los retos principales para el nuevo gobierno son culminar la paz completa. Terminar la negociación con el ELN y atreves de la ley de sometimiento con las bandas criminales y grupos neoparamilitares.

Señaló que el tema de los grupos paramilitares “es tal vez una carga moral que tiene el Centro Democrático ya que muchos de ellos surgen después del acuerdo de Ralito”.

También indicó que es necesario que el gobierno ejecute acciones de tal manera que las estructuras de disidentes no se fortalezcan en los territorios, que se adopte una política de seguridad que involucre a la ciudadanía, que tenga inversión social que dé garantías de vida a los líderes.

Añadió que “de los contrario a través de la presión y el miedo se van a fortalecer estas estructuras”.

Por último se refirió al llamado a indagatoria de la Corte a senador Álvaro Uribe Vélez. Dijo que les preocupa que el expresidente no asuma la instancia especial que se creó para cerrar en justicia ese proceso. “

Nosotros establecimos una jurisdicción exclusiva que tal vez no tenga ningún otro proceso en el mundo. La gran preocupación es que sí el expresidente asume cualquier otra posición y no enfrente la JEP tenga que entrar la Corte Penal Internacional y consideramos que eso podría generar más polarización en el país.

Creemos que esa medida del expresidente es querer generar más polarización”, finalizó.