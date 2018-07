Más de 300 cartageneros culminan programa para ingresar a laborar

Con una ceremonia de graduación que certifica la culminación del proceso de formación técnica, un total de 304 participantes del programa Empleo para la Prosperidad, se suman a la mano de obra calificada en La Heroica, en el marco del convenio entre Prosperidad Social y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),



Los participantes que se graduarán en el Coliseo del Colegio Salesiano de Cartagena a partir de las 4 de la tarde de este viernes 27 de julio, tuvieron la oportunidad de formarse como técnicos en mecánica industrial, soldadura, electricidad industrial, cocina nacional e internacional, mantenimiento industrial, instrumentación industrial y auxiliares administrativos.



“El programa me deja grandes aprendizajes como persona y como profesional, porque me ha permitido desarrollar habilidades necesarias para enfrentar distintas situaciones en la búsqueda de empleo y lo más importante, me ha entregado conocimientos técnicos, al poder graduarme como auxiliar administrativo”, afirma Iris María Bolívar, una de las participantes, quien es madre cabeza de hogar y da testimonio de que gracias al programa puede darle una mejor calidad de vida a su hija de 7 años.



Este programa, que atiende prioritariamente población indígena, afrocolombiana, raizal y palenquera, entre los 18 y 60 años, no solo ofrece formación técnica y complementaria sino el fortalecimiento de competencias transversales, a través de acompañamiento psicosocial, como herramienta clave para garantizar un mejor desempleo laboral de los participantes.



Es así como Empleo para la Prosperidad sigue constituyendo una estrategia de empleabilidad con la que el Gobierno Nacional ha facilitado el acceso de la población vulnerable a oportunidades de empleo.