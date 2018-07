Denuncian que pasteurizadora no comprará más leche a campesinos de Boyacá

La compañía Gloria Colombia S.A, dueña de las marcas Algarra, Lechesan y California, advirtió de forma escrita a los campesinos de Boyacá, de Cundinamarca, y de varias localidades de la Costa Atlántica, que “dada la coyuntura actual en el sector lácteo, nos vemos obligados a suspender las rutas de recolección en la tarde y a disminuir el precio de la leche en $40 por litro”.

La noticia tiene en la incertidumbre a miles de campesinos de las regiones mencionadas, que desde hace al menos dos años (quienes menos llevan vinculados comercialmente con la empresa) han estado vendiendo leche natural a dichas pasteurizadoras.

Justo a finales del mes de julio del presente año, los lecheros recibieron el comunicado donde la compañía Gloria Colombia S.A, les señaló que a partir del miércoles 1 de agosto, no les comprará más producto.

La empresa argumentó en sus notificaciones que “no estaría en el importante lugar donde se encuentra actualmente”.

Agregaron que “por razones de tipo logístico, la compañía tomo la decisión de centralizar la operación de proceso de lácteos en la planta de Cogua (Cundinamarca), lo cual nos imposibilita para realizar a partir de la fecha indicada, compras de leche en las zonas de San Alberto y la Costa Atlántica”.

Por lo anterior, Gloria sólo realizará la compra de leche a los campesinos hasta el día 31 de julio. Y es que la compañía al parecer hacía la recolección diaria de al menos 250.000 o 300.000 litros de leche en todo el país.

“Algarra es una empresa que quiere seguir creciendo en Colombia o por lo menos eso es lo que tienen proyectado, por eso nos preguntamos: si dejan de recolectar leche de dónde van a reponer esa cantidad de materia prima para sus productos?”, sostuvo César Pachón, líder campesino y ahora Representante a la cámara por Boyacá.

Los líderes campesinos aseguran tener información de que la leche criolla podría estarse reemplazando por sueros o leche en polvo importada de países como Nueva Zelanda dentro de otros, conforme a los tratados de libre comercio, lo cual les reduciría ostensiblemente a los industriales los costos de la adquisición de la materia prima láctea.

“Comprarían la leche en polvo a $200, y al convertirla pues va a ser más atractivo el precio para los consumidores. Pero no sabemos de qué calidad y adicional a esto, no es justo con nuestros campesinos, no les avisaron ni siquiera con un tiempo decente la suspensión de la recolección, la compañía ni siquiera revisó su almanaque, les dijeron prácticamente: busquen a ver que van a hacer con su leche”, mencionó una campesina que tiene actividad comercial actualmente con la compañía.

“A los campesinos normalmente se les paga por cada litro de leche entre $800 y $900, disminuirnos en $40 la compra, es indecente”, expresó el ganadero de Chiquinquirá Jesús Morales.

Los productores lecheros aseguran que es una decisión que deja en una crítica situación a miles de campesinos que basan su sustento solamente en la venta de leche a esta industria.

“Tenemos miles de campesinos al borde del colapso, muchos de ellos han llorado contándonos que de lo único que viven es de la venta de la leche. Nuestros gananeros no pueden quedarse incluso sin vender la ñ leche de la tarde, tendrán que ponerse a hacer quesos, pero no es un producto que sustente todo lo que necesitan nuestros campesinos que trabajan y viven de eso, están acabando con nuestra economía”, indicó Soraya Fuentes, campesina y agricultora de la Boyacá.

En medio del dessepero, los campesinos aseguran que se trata de una real injusticia, y que no descartan volverse unir en una manifestación masiva en rechazo de este tipo de medidas.

“Y si tenemos que armar una guerra se va a hacer, porque la gente va a llegar a lo último porque la mayoría de los campesinos tuvieron que haberse financiado con préstamos ante los bancos, y esos bancos, siguen cobrando, a ellos no les importa la difícil situación económica de la gente, entonces los productores están bastante angustiados”, dijo Esperanza Méndez, pequeña productora de Chiquinquirá.

“A los que mejor les va, les bajan 40 pesos en la compra de leche, pero a otros ya no les van a comprar. Subió el costo de vida, el combustible, los concentrados, los insumos, todo subió, y a la leche le bajan?, esto no puede permitirse, rechazo esta situación y exigimos explicaciones tanto de la compañía que tomó la medida, y del gobierno nacional para que nos explique si esto tiene que ver con las importaciones de sueros y leche de otros países queremos saber si está relacionado, quiénes lo autorizaron, por qué y bajo qué condiciones”, señaló el congresista.

Por su parte la líder del gremio lechero de Chiquinquirá, Tatiana Mosquera, aseguró que la producción de leche en Boyacá estará muy fracturada: “Esta medida de Gloria va a afectar al menos a 1.500 familias de Boyacá y Cundinamarca. Gloria dejará de recoger 80 mil litros de heche entre estos dos departamentos”.

“Algarra le compra a intermediarios, estos intermediarios van a dejar también de comprarles a los prductoes pequeños, y también se afectan las cooperativas de productoras, porque sólo le van a comprar a los ganaderos medianamente grandes de Boyacá y no a los pequeños que por lo general están asociados. Esta es una especie del pico y placa lechero para los productores de Boyacá, lo que va a hacer que la crisis de la leche se agudice”, explicó Mosquera.

La leche es el tercer producto más importante para el departamento de Boyacá, pero con estas medidas, los productores de leche aseguran que van quedar en la quiebra con miras a disminuirse este renglón agrario nacional.

Denuncian que no solamente la compañía Gloria ha tomado estas medidas, mencionan que el resto de compañías, tampoco están pagando la leche nacional al precio justo, como debe ser.