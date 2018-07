Concejo insistirá en modificación al convenio de la policía de tránsito

Varios concejales de la ciudad de Cúcuta mostraron su inconformismo con la labor que realiza la policía de tránsito de la ciudad, argumentando que a la falta de personal se suma la carencia en operatividad para evitar el parqueo en las calles.

Esta molestia con el convenio que funciona desde hace 19 años se vio reflejado durante el control político a la secretaria de tránsito de la ciudad, en donde los concejales le pidieron a las autoridades mejorar su funcionalidad o se pedirá al mandatario local reevaluar la conveniencia de mantener a la policía realizando estas labores.

Jaime Ricardo Marthey Tello, presidente del concejo de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que de igual forma se requiere también la colaboración de la población al conducir por las calles de la ciudad.

“En este control político evidenciamos falencias, llevamos 19 años con este convenio con la policía, necesitamos que mejoren la labor de regular el tránsito, no son todos los policías pero hay algunos que uno ve que no cumplen con sus funciones, por lo menos permiten la invasión del espacio público en la libertadores y después uno los ve haciendo retenes que no se sabe sin son reglamentarios”, dijo el concejal.

Marthey Tello indicó que en los próximos días se buscará tener un encuentro con el alcalde de Cúcuta para tratar este tema y tomar decisiones al respecto.