Concejal de Cartagena denuncia que Contraloría no responde sus peticiones

A escasos 8 días de la elección del nuevo Contralor Distrital de Cartagena, el cabildante óscar Marín Villalba, del partido Conservador, elevó un queja ante la plenaria del Concejo, porque hasta la fecha y luego de agotar la vía gubernativa, la Contraloría Distrital no ha expedido certificación alguna de inhabilidades y compatibilidades, por cualquier concepto, que impida ejercer el derecho para elegir al nuevo representante del órgano de control fiscal en el corralito de piedra.

“Hace exactamente 10 días solicité por escrito la emisión de una certificación, para saber si puedo participar en la elección del nuevo contralor, a sabiendas que el pasado 24 de abril, la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales, emitiera “Fallo Sin Responsabilidad Fiscal” en mi contra, entendiendo que puedo participar en la elección del nuevo Contralor Distrital y a sabiendas que la entidad y por el mismo concepto a emitido certificados a varios concejales que lo han solicitado”, dijo.

Marín Villalba expresó su preocupación, porque considera un acto discriminatorio por parte de la entidad y se le vulnera el derecho como Concejal de Cartagena a participar en la elección, “ayer le pedí el favor a mi secretaria que se acercara a las instalaciones de la Contraloría Distrital para que averiguara frente al tema, encontrando un ambiente poco hostil por parte de los funcionarios, mi preocupación radica en el tiempo que se demoró la entidad para certificar a mis colegas, la cual no superó los tres días en la mayoría de casos”, puntualizó.

El concejal asegura, que no quiere pensar que existan manos oscuras, “hasta la fecha no he sido notificado de ningún proceso y el proceso que cursaba en mi contra fue fallado a favor, por tal razón no hay razones de peso, para que la entidad certifique mi petición”, aseveró.

“El comportamiento de la entidad deja mucho que desear, porque a unos si y a otros no, es el gran interrogante que nos hacemos frente a la demora en la expedición de dicha certificación”, concluyó.