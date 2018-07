Este domingo es de Entrada Gratis a las Fortificaciones de Cartagena

Este domingo 29 de julio de 2018 habrá entrada gratis para los colombianos, tanto en el Castillo de San Felipe de Barajas, como en los fuertes del corregimiento insular de Bocachica (isla de Tierrabomba).



La programación cultural, irá de 8 a.m. a 5 p.m., y estará dedicada a la colombianidad, teniendo en cuenta que el pasado 20 de julio se conmemoraron 208 años de la Independencia de Colombia.



El Día de Entrada Gratis a las Fortificaciones de Cartagena es organizado por la Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR), como entidad designada por el Ministerio de Cultura para la gestión de estos bienes patrimoniales, y cuenta con apoyo de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.



El director general encargado de la ETCAR, Álvaro Gómez Poveda, invita a los cartageneros y a los colombianos que se encuentren en la ciudad a aprovechar esta fecha para vivir su patrimonio en las Fortificaciones, expresa que “es la oportunidad ideal para pasar el día en familia disfrutando de las actividades programadas”.



La ETCAR aclara que la gratuidad aplica únicamente para colombianos y para extranjeros residentes en Colombia, quienes tengan cédula de extranjería. Los visitantes internacionales que no cuenten con dicho documento, deben pagar las tarifas establecidas para la realización de sus recorridos en las fortalezas.



En San Felipe

En el Castillo de San Felipe de Barajas la jornada se iniciará con un taller de manualidades en el que los más pequeños, con la ayuda de sus padres o adultos acompañantes, podrán elaborar títeres con materiales reciclados.



En la tarde se presentará la obra de títeres ‘Cuidado con el rey’ y como cierre se presentará el grupo de danzas ‘Rescatando Cultura’.



Además se ofrecerá el servicio de guianza profesional turística sin ningún costo para los colombianos.



En Bocachica

En el corregimiento insular de Bocachica los fuertes de San Fernando, de San José y la Batería del Ángel San Rafael también estarán abiertos sin ningún costo de 8 a.m. a 5 p.m.



Las actividades se centrarán en el Fuerte de San Fernando, donde habrá muestras folclóricas a cargo de los menores de la Fundación Cultural Afrocaribe Luna Alegre de Karex (FUNCADEBLAK), así como de la Escuela de Danza de la Fundación ProBoquilla.



Los asistentes también podrán disfrutar de las presentaciones musicales del dúo ‘Los de la Melodía K-M el artista y DISIS de JBIG’; y una serenata a Colombia interpretada por el artista Deimer Maciá.



Los interesados en visitar Bocachica deben dirigirse al Muelle de la Bodeguita, frente al Parque de la Marina, en la Avenida Blas de Lezo del Centro Histórico; donde deben pagar el impuesto portuario y el pasaje marítimo hacia este poblado insular.