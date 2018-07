Alcaldes del Quindío demandarán acto con el que se ajustan tarifas

Fue lo que dijo justamente el alcalde de Quimbaya Jaime Andrés Pérez Cotrino, quien señaló que los incrementos que se vienen dando no son justificables y menos que se diga que la solución debe ser la gestión de los municipios, pues en algunos ya se han fijado subsidios importantes para los usuarios y las obras que se planean, en algunas localidades no son necesarias, además y de acuerdo con el alcalde de Quimbaya resulta extraño que desde hace varios años se viniera cobrando vertimientos, cuando no se ha hecho nada sobre el particular.

Sobre este mismo caso habló el alcalde de Montenegro Álvaro Hernández quien dijo que también ha hecho aumento de subsidios para los usuarios, para evitar que el impacto sea mayor, sin embargo considera que las reclamaciones son justas pues los incrementos sin son exagerados.

