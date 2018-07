Denuncian control ilegal en fincas y cosechas en Ituango

La situación de orden público en el municipio de Ituango sigue siendo grave, denuncian habitantes de la zona.

A través de Caracol radio denunciaron que los grupos ilegales exigieron a todos los campesinos entregar aportes económicos, y fijaron precios a todos los productos que comercializan, y por cabeza de ganado tienen que pagar cien mil pesos.

La denuncia también recalca que los precios varían por carga de café y de Panela, artículos que se producen en cantidades considerables en la localidad.

Otra anomalía denunciada por los campesinos es el control y la restricción a las visitas de familiares que no viven en el pueblo: si no las informan con antelación a las bandas ilegales, no pueden llegar a las veredas.

Los delincuentes también hicieron un censo con el cual identificaron el tipo de productos que se cosecha en la finca de cada uno de los campesinos y cuántas personas viven en ella, para fijar la cuota que deben aportar.

“Ahorita es muy difícil… aquí muchos comerciantes han cerrado sus negocios y se han ido, si esto sigue así, se van es a la quiebra. Los que tienen sus fincas no se animan, ¿para qué comprar un animal? para que producir? y el comercio la misma cosa”, explicó el sacerdote Carlos Ignacio Cárdenas Montoya, párroco en Ituango.

Confirmó que por esta situación el comercio se ha reducido hasta en un 50%, debido a que muchas personas se han ido y cerrado sus negocios por miedo.

Algunos comerciantes de la zona recalcan que las cuotas que les exigen, tanto disidencias de las FARC como el Clan del Golfo, son insostenibles.

El sacerdote Cárdenas Montoya explicó que no ha intentado buscar un acercamiento con los grupos ilegales para exigirles que dejen la población civil trabajar tranquila, porque teme a las represalias.

“Aquí son muchos los grupos, entonces son riesgos que prefiero no correr. Hay desconfianzas, porque si uno dialoga con este o con el otro, es declarado objetivo militar. Entonces yo les digo a los sacerdotes de las diferentes parroquias que si los ven (a los delincuentes), que hablen con ellos y les digan que dejen la gente en paz”, reconoció el religioso.

Hace poco, la Policía Antioquia envió un grupo especial de operaciones, con la intención de frenar toda clase de conductas delictivas que tienen a las comunidades con temor y abandonando el pueblo.

Según cifras de la Personería de Ituango, durante este año 2018, unas 320 personas han abandonado el pueblo, principalmente por amenazas o por miedo a los grupos ilegales.