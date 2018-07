En Bello están vendiendo falsos potencializadores sexuales

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó a la ciudadanía sobre la comercialización fraudulenta de algunos productos como potencializadores sexuales, suplementos alimentarios, pastillas para adelgazar, cremas y multivitamínicos.

Según el organismo de control, estos productos declaran registros sanitarios que no corresponden o no existen, y por ello no tienen ese registro del Invima, con lo cual se y su comercialización en Colombia es ilegal.

Advirtió que se trata de productos que podrían poner en riesgo su salud y hasta vida de los consumidores.

Barba extrema, Testo Ultra, Queso fresco molido (Prolácteos La Unión), Oriel, Se Busca Purgante, Purgante 123, Purgante Antibílico La Escobita China, Laxogen Purgante, Purgalon, Desparasitín, Lombrisín, Leche de Casingua con Piperacina, Urosulfán, Bio Sexxy Plus Potencializador Sexual, Prostafull, Lax Colon, Vino Nutricerebral, Chancapiedra, Biogenta Gentamicina, Multivitamínico de Calcio.

Los productos sin registro sanitario pueden contener ingredientes que ponen en riesgo la salud de quienes lo consumen, por ello, se recomienda a los consumidores tener en cuenta medidas de protección y seguridad”, alertó el Invima.

Recomendaciones:

No comprar medicamentos o suplementos dietarios que no tengan registro sanitario vigente. Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan en sitios de Internet y cadenas de WhatsApp.

Si está usando estos productos, suspenda de inmediato su uso, así no haya presentado eventos adversos, debido a los riesgos que puede representar para su salud.

Si ha presentado algún evento adverso asociado al uso de estos productos, repórtelo a través de la página web del Invima, en “Servicios de Información al Ciudadano” – “Peticiones, denuncias, quejas y reclamos” – “Denuncie aquí”.

Denuncie los lugares donde se distribuyan o comercialicen estos productos.

Verifique siempre si los productos que consume cuentan con registro sanitario. Lo puede hacer ingresando a la página web del INVIMA: http://consultaregistro.invima.gov.co:8082/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp

La Secretaría de Salud de Bello realiza la inspección, vigilancia y control en los establecimientos de competencia, pero el llamado a los ciudadanos es que compren los productos en sitios de confianza y verifiquen su procedencia y registro.