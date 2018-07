Un año en UCI completa paciente esperando traslado a su domicilio

Al padecimiento en el que se encuentra Yeny Samira Rolón Arguello de 35 años desde hace más de un año cuando le fue diagnosticado esclerosis múltiple, se le suman los trámites administrativos y la supuesta negativa de la EPS para cumplir la orden de enviarla a su vivienda con los equipos necesarios para garantizar su calidad de vida.

Según los familiares de esta paciente se dio favorabilidad a una acción de tutela interpuesta y se tiene una orden judicial para que sea trasladada de la Unidad de Cuidados Intensivos a su vivienda con un ventilador mecánico portátil que le ayude a desplazarse, sin embargo los seres queridos argumentan que ya se han tenido cinco presuntos desacatos de este fallo.

Yuliana Rolón Arguello, hermana de la paciente, le dijo a Caracol Radio que lo que se busca es evitar que pueda ser retirado este dispositivo que le mejora su calidad de vida, y que se pueda llevar el ventilador a su vivienda.

“Mi hermana entra el 2 de agosto del 2017 a la UCI de la Médical Duarte por una falla respiratoria, allí le practican un procedimiento que la deja dependiendo de la ventilación mecánica, el 24 de agosto del año pasado los médicos le dan un plan de ventilación mecánica a domicilio para que disminuya los riesgos de infección y que esté con su hija de cuatro años y la familia, ganamos una tutela integral en octubre del año pasado y en estos momentos cursa el quinto desacato contra Coomeva, pero no nos dan solución, simplemente nos responden que en Cúcuta no se da ese servicio y no nos entregan otras posibilidades”, dijo la hermana.

Rolón Arguello indicó que con los procesos judiciales no ha ocurrido nada al no emitirse una sanción contra la EPS por este presunto incumplimiento, y se conocen otros casos similares en donde tampoco se da respuesta.

“Es un ventilador portátil que le permite movilidad para ver a su hija y salir a la calle, porque estamos hablando de un año en donde no ha visto la luz del sol, las visitas son restringidas y por eso también pedimos solución, me hacen renovar la orden pero no me la quieren recibir porque dicen que ya se sabe que el servicio no se presta en Cúcuta. Al parecer el ventilador portátil que le prestaron se lo van a retirar este mes porque dicen que de igual va a continuar en UCI, entonces que no hay necesidad, pero eso desmejora la calidad de vida y rogamos que eso no pase por que eso le dio algo de alegría dentro del padecimiento que ha tenido, por escrito no hay nada de este retiro del ventilador portátil, pero si le ordenaron a la entidad hacerlo y por eso la familia nos oponemos”, afirmó la hermana.

De igual forma la familiar indicó que desde hace cuatro meses no reciben un medicamento necesario para el bienestar de la paciente y que fue prescrito de por vida, además de varios insumos que se necesitan para el bienestar de Yeny Samira Rolón Arguello.

El caso, según la hermana ya ha sido reportado a la Superintendencia de Salud por medio de quejas en la página web, además en la sede física que se tiene en el Instituto Departamental de Salud, pero que hasta el momento el órgano de control no ha dado respuesta a estas solicitudes.

Caracol Radio intentó conocer el concepto de la EPS sobre este caso pero no respondieron las líneas telefónicas.