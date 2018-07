Inician obras en templo del fútbol infantil de Cartagena

Con una inversión de $8.000 millones, que hará realidad el sueño anhelado de cerca de 15.000 habitantes de esta zona de la ciudad, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, dio inicio oficial este jueves a las obras del templo del fútbol infantil Alameda La Victoria, cuna histórica de grandes exponentes del balompié de Cartagena y Bolívar.

El acto encabezado por la Administración Departamental también contó con la presencia de la alcaldesa (e), Yolanda Wong Baldiris, así como de líderes de la comunidad de Alameda La Victoria, entre otros invitados.

Esta gran obra de infraestructura deportiva, que durante su ejecución generará al menos 50 empleos directos, ha sido concebida como una oportunidad para conjugar en un mismo espacio el deporte, la recreación y la integración de la comunidad, que así lo había esperado durante las últimas tres décadas.

Este emblemático escenario, que se había resumido a una cancha en pésimo estado, porterías oxidadas y piedras esparcidas en desorden, pasará a convertirse tras la culminación de las obras en un referente del deporte con las siguientes características: tres canchas sintéticas nuevas, camerinos, quioscos, cafetería, juegos infantiles y zonas biosaludables, iluminación artificial, entre otros.

“Se acabó el barrial y el polvorín. Aquí quedarán tres canchas sintéticas para que nuestros futbolistas, que se merecen entrenar en los mejores escenarios, sigan desarrollando todo su talento. Estoy convencido de que estamos ante una de las obras que van a generar mayores alegrías y sonrisas”, dijo Turbay.

El mandatario departamental dio a conocer que está previsto que, en diciembre de este año, el escenario esté listo como “un regalo de Navidad” para la comunidad.

Cabe resaltar que por las históricas canchas de Alameda La Victoria han pasado futbolistas bolivarenses de la talla de Roger Martínez (hoy figura en el América de México), Wílmar Barrios (titular indiscutible en Boca Juniors de Argentina y con una destaca actuación en la pasada Copa del Mundo), Cristian Marrugo, Danny Santoya, hasta llegar a ex estrellas como Iván ‘la Champeta’ Velásquez, Elson Becerra (q.p.d.), José Manuel Nájera, entre muchos otros.

“Aquí no se le cobrará un peso a nadie para que disfrute de las canchas. Esto es gratis. Mientras que se haga la obra le he pedido a la Liga de Fútbol que identifique terrenos que puedan ser acondicionados por la Gobernación para que los torneos no sufran ningún trauma y puedan seguir desarrollarse”, expresó en su momento Turbay.

Ángel Caro Núñez, quien se desempeña como entrenador desde hace 29 años en la cancha de Alameda La Victoria, en el Club Deportivo Estrellas de Cartagena, se refirió a las múltiples bondades que traerá consigo la adecuación de este escenario.

"Estamos muy contentos con la gestión que ha hecho el Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz. Era algo que esta comunidad había esperado por mucho tiempo. Es el escenario ideal para la formación de muchos niños que sueñan con ser futbolistas profesionales y por eso estamos tan agradecidos con el inicio de estas obras”, dijo el entrenador Caro.

Por su parte, el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Alameda La Victoria, Carlos Puello, expresó que se trata de “un gran sueño, con el que se había comprometido el Gobernador de Bolívar, y que hoy es una realidad”.

Luis Eduardo Padilla Arrieta, de 14 años, arquero titular de Bolívar, dijo que “ahora sí me podré lanzar al piso y tendré más garantías para desarrollar mis condiciones. Quiero llegar a la profesional, tengo buen juego aéreo y mucha concentración. Admiro a Gianluigi Buffón y admiro al Real Madrid”, dijo Padilla, quien cursa noveno grado en el Colegio Salesiano San Pedro Claver, vive en el barrio Torices y juega en el club Comfenalco.