Electricaribe no tiene vergüenza: personero de Cartagena

El personero de Cartagena, Williams Matson Ospino cuestionó la decisión de las directivas de Gas Unión Fenosa de interponer una multimillonaria demanda contra el Estado colombiano.

“Yo pienso que no tienen vergüenza; ellos están disgustados por la intervención que se le ha hecho a la empresa, pero es que no hacen inversiones, los subsidios los cogen para otros efectos, no manejan bien los recursos que les envía el Estado y por sobretodo no prestan un buen servicio”, expresó Matson Ospino.

En medio de esta reacción, el representante del Ministerio Público dio a conocer que ya el Juzgado 15 Administrativo Oral de Cartagena admitió una acción popular con la que se busca que la cuestionada compañía devuelva los recursos que el gobierno nacional les ha enviado para subsidiar la prestación del servicio a los hogares más necesitados de la Costa Caribe.

“Que se ordene a Electricaribe S.A. en liquidación, realizar todas las operaciones contables requeridas para que los beneficiarios de los subsidios Fodes reciban los dineros que dejaron de recibir a través de la compensación en el cobro de la factura”, dice uno de los apartes de la demanda.

Matson Ospino explicó que la acción popular se derivó de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República a recursos enviados por la Nación para subsidiar el consumo de energía de las familias pobres en la Costa Atlántica entre 2015 y 2016, lo que habría dejado al descubierto presuntas irregularidades en el monto de partidas por el orden de los $78.000 millones.

“Nosotros apenas conocimos el informe, denunciamos a los directivos de Electricaribe que presuntamente han hecho mal uso de subsidios para personas menos favorecida en la Costa Atlántica, de manera que esa denuncia ya está en la Fiscalía”, expresó Matson.