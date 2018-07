Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, jueves 26 julio

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con una inversión de 7500 millones de pesos, el parque del café en Montenegro Quindío inaugurará hoy el nuevo teleférico del parque de los colombianos que movilizará más de 2000 personas al día, este es el segundo atractivo que estrena el parque temático este año donde ya cuenta con la nueva montaña rusa Jipee que hace honor al jeep Willys.

Grave situación afrontan los hospitales y clínicas en el Quindío por las deudas de las EPS que tiene incluso a los trabajadores de la salud en algunos casos con cerca de 3 meses sin recibir salario.

El gerente del hospital LA Misericordia de Calarcá, Leonardo Quiceno dijo que las EPS adeudan 9300 millones de pesos y aunque no han cerrado servicios si hay una situación crítica porque desde hace tres meses no pueden cancelar el salario a los trabajadores

Por su parte el gerente de la clínica La Sagrada Familia de Armenia Carlos Ernesto Rozo dijo que las deudas de las EPS alcanzan los 14 mil millones de pesos que ponen en jaque las finanzas de la institución

A su turno la gerente de Redsalud Armenia Magda Carvajal manifestó que son 3mil millones de pesos que adeudan las EPS muchos de esos recursos creen que no se van a recuperar porque son de EPS que ya se liquidaron

Desesperados están los caficultores en el Quindío, tras los bajos precios que viene registrando la carga que no alcanza para suplir los costos de producción.

Y es que de acuerdo con el líder cafetero e integrante del comité de Cafeteros del Quindío Faber Buitrago, los costos de producción en la actualidad no están siendo suplidos, pues el precio de la carga no llega ni a los 730.000 pesos y la revaluación del precio del dólar agudiza más el problema, lo que aumenta la preocupación de los cultivadores del grano y las pérdidas económicas para ellos.

Sanciones y multas por 2 billones de pesos ha impuesto la superintendente de industria y comercio en los últimos seis años en el país, así lo destacó el superintendente Pablo Felipe Robledo durante la rendición de cuentas en el parque del café.

El directivo se refirió a la última sanción que incluyo a 10 empresas del Quindío por usura, es decir entidades que financian bienes o servicios que superaron la tasa de usura.

Con una marcha en Armenia hoy, los habitantes de Circasia, Montenegro, Quimbaya y La Tebaida van a protestar contra el incremento en la tarifa de los servicios de EPQ

Desde las 2 de la tarde los habitantes de Quimbaya y Montenegro, se han dado cita en la trilladora de la 30, para marchar desde allí hasta las instalaciones de EPQ, lo propio van a hacer los habitantes de Circasia quienes van a caminar desde la localidad, mientras que los habitantes de La Tebaida van a estar en el centro de Armenia en un plantón.

La secretaria de gobierno de Armenia Gloría García quien es una de las personas que integran la terna del partido liberal para ser alcalde de la ciudad, dijo que la enorgullece este tipo de postulaciones, pues en más de 20 años dedicados al servicio público, es primera vez que la postulan para un cargo de tanta importancia.

La línea de emergencia 123 de la policía ya está funcionando de nuevo.

Aunque la línea aún no ha sido reparada en su totalidad, por lo menos ya están contestando, pues por varios días estuvo fuera de servicio… así lo dijo el comandante de la policía en el Quindío, coronel Luis Hernando Benavides quien destacó el apoyo de la empresa de telefonía y la alcaldía de la ciudad para remediar esta situación, toda vez que es de vital importancia mantener comunicación entre las autoridades y los ciudadanos.

De acuerdo con el uniformado de las 2000 llamadas que reciben a diario a través de la línea 123, 500 son falsas Alarmas.

Sin servicio continúan 100, de las 396 cámaras de seguridad con las que cuenta Armenia... la tramitología no ha permitido que haya agilidad al respecto.

La secretaria de gobierno de la ciudad Gloría García señaló que el proceso licitatorio sobre el particular aún está siendo revisado por la parte jurídica de la administración, para su posterior adjudicación que continúa en veremos.

En el Quindío seis personas fueron capturadas en medio de un operativo del Gaula, para que respondan por el delito de extorsión.

Un amplio operativo del Gaula militar y del Gaula de la Policía en el municipio de Montenegro dejó como saldo la detención de seis de los integrantes de la banda denominada Los del Viejo, dedicada a extorsionar a comerciantes y personas del común a quienes llamaban o enviaban mensajes pidiendo dinero para no atentar contra sus vidas o la de sus familiares,

En Armenia 1000 docentes del Quindío participaron del paro del magisterio motivadas por el asesinato y amenaza de los líderes docentes, el incumplimiento del gobierno a los pactos del magisterio y la difícil situación de salud de los educadores y sus familias.

Jair Carmona integrante del sindicato de educadores dijo que hay una preocupación latente por el asesinato y amenaza de los líderes docentes de los diferentes sindicatos entre ellos los educadores y el gobierno no está haciendo nada al respecto.

La falta de articulación entre las dependencias de la alcaldía de Armenia tenía frenado el proceso de reparcheo en las vías de la ciudad.

El secretario de infraestructura del municipio Álvaro José Jiménez señaló que en los próximos días se estará dando inicio al programa de reparcheo, pues ya se cuenta con el plan de movilidad que no había presentado Setta y ya se adjudicó el contrato de materiales.

Para este proyecto, el funcionario señaló que se van a invertir 400 millones de pesos y se planea adicionar 200 más, para poder atender la mayor cantidad de puntos críticos y que afectan la movilidad en la ciudad de Armenia.

Con una inversión de $2.600 millones de pesos , el Fondo Nacional de Turismo, FONTUR, ubicó en 10 municipios quindianos 112 señales turísticas que orientarán a los visitantes para acceder a restaurantes, hoteles, plazas principales, parques, y para conocer la historia de las localidades de interés que hacen parte del PCC.

En Quindío se inició el proyecto de Promoción nacional del Paisaje Cultural Cafetero con fin de fortalecer este importante eslabón de la economía regional y posicionar el destino para la atracción de nuevos turistas. Una de las primeras acciones fue convocar agencias de categoría nacional y con impacto mundial, invitándolas a incluir el territorio en sus paquetes turísticos.

303 beneficiarios del subsidio de Colombia Mayor en Armenia tienen plazo hasta hoy jueves 26 de julio para cobrar este beneficio que ofrece el gobierno nacional. El secretario de Desarrollo Social, James Cañas Rendón, informó que los 303 abuelos deben acercarse al puesto de pago con la cédula original y una fotocopia al 150 %, para diligenciar el procedimiento correspondiente.

Planeación municipal adelanta 57 procesos a construcciones en Armenia, por presuntas irregulares en las obras.

Aunque en todos los casos se debe respetar el debido proceso, la directora del departamento de Planeación de Armenia Claudia Hincapié señaló que se vienen realizando inspecciones a medio centenar de obras que presuntamente no cumplen con los permisos de ocupación, es decir que piden aval para una cosa y terminan haciendo otra.

La Universidad La Gran Colombia Armenia ocupó el primer puesto en el Ranking U-SAPIENS en la Categoría de Apropiación Social de Conocimiento

60 hojas de vida se presentaron como candidatos para ser directores de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, entre ellos aparecen ex alcaldes, ex directivos de la entidad, ex funcionarios públicos y hasta periodistas.

Animalistas del municipio de Calarcá, realizarán hoy una velatón en el parque principal de la villa del cacique en rechazo al maltrato animal en especial por la muerte de Odín, un perro que fue hallado en una tula en la basura y que murió por desnutrición.