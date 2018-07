Modelos en Colombiamoda, entre el agotamiento y la satisfacción

Se ven silenciosos, rectos y con la mirada al frente cuando salen a pasarela, son los modelos de los que se sirven los diseñadores para dar a conocer sus más preciadas prendas y aunque ellos con rigidez salen al show, tras bambalinas descubren su cansancio, sueltan sus cuerpos y respiran para la siguiente parada.

Llegan primero que todos, que la prensa, que los empresarios, los diseñadores y seguramente son los últimos en irse de Plaza Mayor. La jornada no les da tregua, y durante los tres días de Colombiamoda comen a deshoras, los maquillan y desmaquillan la cantidad de veces posibles y sus cabellos son manipulados todo el día.

Y aunque son días maratónicos, los modelos reconocen en el agotamiento la satisfacción de pasearse por la vitrina de la moda más importante de Latinoamérica.

“Es un corre, corre sin parar, llevo desde el sábado y nos citan a las 8am estamos todo el día esperando casting, el día a día es duro, la gente quiere ser modelo y no es tan bonito, son muchos sacrificios, el tema de las esperas y luego son pruebas duras; la alimentación fatal, llevo varios desfiles y no he tenido tiempo”, contó Cristina Warner, esta es la quinta vez que participa en Colombiamoda.

Los modelos llegan de otras ciudades y países, no se ven mucho recorriendo la feria, si no están desfilando están en el backstage, siempre listos, peinados y maquillados.