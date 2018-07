Una teja del Liceo Bolívar de Cartagena se cayó e hirió a un estudiante

Un nuevo accidente se registró en la Institución Educativa Liceo Bolívar, sede 7 de agosto, cuando una teja cayó sobre un estudiante.El rector del colegio, Danilo Acosta, pidió al distrito pronta intervención por el precario estado en que se encuentra la infraestructura.

"Un pedazo de una teja cedió mientras los niños estaban en formación, en fila, le cayó encima a un niño y tuvo que ser trasladado a la clínica de Torices. Afortunadamente está fuera de peligro, el afectado fue un niño de pre escolar, de 6 años", aseguró el rector.

El niño sufrió una herida leve en la cabeza, pero la situación para las directivas, refleja la aguda crisis educativa que se vive en la ciudad por cuenta de la precaria infraestructura.

Acosta recordó que el año anterior, en el mismo salón se cayeron 3 tejas, "y no se tomaron los correctivos, me tocó a mi comprar las tejas, y desde la secretaría de educación me dicen que el colegio no se puede reparar, que no resiste reparación porque es muy viejo", añadió.