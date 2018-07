Madre denuncia negligencia médica en traslado de su hijo con tumor

Desesperada por las demoras en el traslado de su hijo de cinco años, se encuentra Yeimi Hernández, una mujer que pese a las tutelas que un juez falló a favor del menor, quien padece de cardiopatía congénita y un tumor en el cerebro, no se ha podido efectuar por la falta de autorización de la EPS Barrios Unidos de Ambuq.

Según Hernández, el niño está en una Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica General del Norte, a donde llegó remitido de otro centro asistencial por la gravedad del estado de salud.

"Los médicos dieron el diagnostico donde aseguran que se debe operar lo más pronto posible. Sin embargo mi hijo es víctima de negligencia médica por la EPS aún cuando ya hay una tutela que ordena su traslado al Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín", señala la mujer.

Agregó que "la atención de mi niño quedó en el aire y no sé si están esperando a que muera".

Hernández ha buscado apoyo en autoridades como la Defensoría del Pueblo. "Allá me dicen que en la EPS no les contestan teléfono y aun no me han podido ayudar".