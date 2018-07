8 de cada 10 ex guerrilleros de las Farc se mantiene en la legalidad: ARN

Es una cifra muy alentadora que representa el 74% de la población que ha abandonado las armas y que de acuerdo con lo que manifestó el director programático de la Agencia de Reincorporación y Normalización en el Eje Cafetero Lucas Uribe, demuestra la efectividad de los programas del gobierno que busca llevar a la vida civil a quienes nutrieron filas de las Farc y que en el caso de Caldas, Risaralda y Quindío ha beneficiado a un número muy amplio de ex combatientes. Según el funcionario regional, en el caso particular del Quindío 500 reinsertados han logrado terminar sus procesos y vincularse a la vida laboral, sin embargo en el país se ha logrado trabajar con 60mil personas que algunas vez estuvieron en las filas armadas de las Farc. El director programático de la Agencia de Reincorporación y Normalización en el Eje Cafetero Lucas Uribe dijo que en el Quindío, Panaca ha sido fundamental para el proceso de capacitación y reintegración de los ex guerrilleros de las Farc