Gobernador advierte presunta negligencia de Ocensa por derrame de crudo

A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se refirió a la negligencia de Ocensa, que más de 48 horas después de reportada la emergencia por derrame de petróleo en la serranía de Las Quinchas, en jurisdicción de Puerto Boyacá, aún no da respuesta de las causas, distancia del crudo con la quebrada La Cristalina, ni cuándo ocurrió la ruptura del poliducto.

El mandatario regional ya había dado instrucciones para que una delegación del Gobierno de Boyacá se trasladara hasta el municipio ribereño, para lo cual se desplazó un equipo técnico del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, CDGRD, en cabeza de su coordinador, Germán Bermúdez quien, al término del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo en Puerto Boyacá, se refirió al tema.

Finalizada reunión en Puerto Boyacá, preocupa NEGLIGENCIA de OCENSA, que después de 48 h de notificada la emergencia aún se desconozca la causa, fecha de ocurrencia y la distancia del crudo a la Quebrada La Cristalina. Exigimos a @ANLA_Col, @FiscaliaCol y @corpoboyaca investigar! — Carlos Amaya (@CarlosAmayaR) 23 de julio de 2018

“La reunión que se efectuó con motivo de la emergencia de contaminación de crudo en la serranía de Las Quinchas dio como resultado un informe preliminar presentado por la empresa Ocensa, en el que, entre otras cosas, todavía no se tiene claridad sobre las causas que pudieron generar este derramamiento. Por otro lado, tampoco se tiene claridad frente a la distancia que hay entre el crudo y la quebrada La Cristalina. Manifiestan ellos que no se ha llegado el crudo hasta el cuerpo de agua, pero todavía se desconoce el detalle cuál precisamente es esa distancia. Tampoco hay claridad sobre cuándo ocurrió esta emergencia”, manifestó Bermúdez.

El funcionario departamental dio a conocer que la emergencia fue notificada a las 12 del medio día, del día sábado, y que la “empresa respondió a las 5 de la tarde con presencia de personal que habita en la zona y a las 5 de la mañana del día domingo ya estaban trasladando equipos para iniciar labores de contingencia”.

No obstante Ocensa trasladó personal y equipos hasta la zona, aún no ha dado respuesta de lo sucedido y de lo que está sucediendo, por lo que se esperan informes detallados por parte de Corpoboyacá, la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales, ANLA, y de la propia compañía. Aseguran que la situación está controlada, y que la mancha de crudo está en tierra y no en agua, algo que para los ambientalistas es suficiente para traducirse en daños ambientales.

Este martes hará presencia en la zona una comisión de la Dirección de Ambiente del Gobierno de Boyacá, para establecer el grado de afectación por el derrame de crudo. De la misma manera estarán representantes de Corpoboyacá y la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales, ANLA.

De otra parte, el gobernador Amaya hizo un enérgico llamado a la ANLA, Fiscalía y Corpoboyacá, para investigar a fondo el hecho ocurrido en uno de los santuarios de flora y fauna más valiosos, no solo de Boyacá, sino de Colombia entera, como es la serranía de Las Quinchas.