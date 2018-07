Contralor de Antioquia deberá dejar su cargo inmediatamente

La Procuraduría General de la Nación negó la solicitud de nulidad del fallo en segunda instancia, pedida por la defensa del Contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, en el proceso que le adelantó por irregularidades en la información inexacta suministrada para el concurso de méritos y elección de su cargo ante la Asamblea Departamental.

Según la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, esta solicitud no será estudiada, porque considera que no es momento para el mismo, al aseverar que los argumentos ya fueron analizados y deliberados en el fallo de segunda instancia que ratifica la suspensión de 10 meses al funcionario público; por asegurar tener un doctorado en una universidad española, que no existe.

Según explicó el oficio 1044, durante la notificación personal del 12 de julio del 2018, la defensa nunca interpuso el recurso de nulidad, por lo que al solicitarla el 16 de julio en horas de la tarde, ya había perdido su momento procesal.

Ante esto el contralor queda suspendido de manera inmediata, sin importar si solicita la revocatoria directa ante el despacho del Procurador General de la Nación o una acción ante el contencioso administrativo.