Con imponente montaje Custo Barcelona y Arkitect abrieron Colombiamoda

Una bodega con grandes puertas de metal, gradería rustica y una imponente iluminación, fue el escenario para el desfile de inauguración de la versión 26 de Colombiamoda que estuvo a cargo de Arkitect y el afamado diseñador español Custo Barcelona con una colección denominada Arkitect by Custo.

Los asistentes, entre los que se encontraban el alcalde de Medellín, el presidente de Inexmoda e importantes personalidades de la moda colombiana, fueron ubicados en frente de las grandes puertas de metal que al inicio del desfile fueron elevadas y detrás de ellas aparecieron pantallas que proyectaban luces blancas además de la ambientación musical.

Una modelo de nacionalidad americana, portando una body negro y chaqueta negra con rosas estampadas, fue la encargada de abrir la pasarela, la primera de la feria más importante de la moda en Latinoamérica.

Y de ahí le siguieron una a una las modelos que exhibieron esta colección 100% colombiana, sobresaliendo los colores negros, rojo y azul, además de los brillantes.

Y aunque el público parecía bastante receptivo con las prendas, los expertos en la moda como Juan Carlos Giraldo aseguraron que no hubo novedades y que el show sobresalió por el montaje y no por su contenido.

“Muy lindo montaje, pero es una colección que no me sorprendió, bonitos estampados pero como propuesta no vi mucho, Custo Barcelona no vi, esperaba realmente mucho más y para ser el desfile inaugural y por ser la feria más importante de Colombia me quedó faltando”, dijo el experto Giraldo.

Al cierre del evento el diseñador español expresó sus agradecimientos a través de las gigantescas pantallas y por último hizo desfilar a todas las mujeres que estuvieron detrás de la colección, a las que cosieron, a las que cortaron tela a todas y cada una de las talentosas pero anónimas mujeres que estuvieron detrás de la creación de las prendas y el público las exaltó con fuertes aplausos.

Para este martes hay gran expectativa por el desfile de fundación Avón en el que participará Natalia Ponce de León, además se viene el desfile del diseñador Andrés Pajón.