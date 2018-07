A mujer que apareció muerta en Chinchiná la ahorcaron según Medicina Legal

Medicina Legal determinó que la muerte de Mónica Yeraldine Pinillo, la joven que apareció muerta el pasado lunes 22 de julio en un lote de la vereda Bajo Chuscal de Chicnhiná, fue por ahorcamiento. La entidad investiga si la mujer fue víctima de agresiones sexuales.

Aunque inicialmente el reporte de la Policía de Caldas indicaba que el cadáver de la mujer no tenía señales de violencia, Medicina Legal pudo esclarecer esta causa de muerte y agregó en el informe, que las prendas de la joven no están rasgadas ni arrastradas por lo que no es claro si Mónica Yeraldine fue víctima de violación o estuvo en el lugar voluntariamente.

La entidad forense también estableció que el cuerpo llevaba cuatro días sin vida en ese lugar y que por eso lo encontraron en alto grado de descomposición y gran parte consumido por las aves de carroña, que a su vez fueron las que alertaron a los vecinos de la zona sobre la presencia del cadáver en ese lugar.

La Policía y el CTI de la Fiscalía trabajan en esclarecer los móviles de la muerte de esta mujer y así dar con el paradero de quien o quienes sean los responsables de este homicidio.

Mónica Yeraldine tenía 26 años, era madre de dos hijos y vivía en la ciudadela Cuba de Pereira en Risaralda. Según informaciones de las autoridades se dedicaba a la prostitución y los fines de semana viajaba a Chinchiná para trabajar en establecimientos nocturnos.