Villamaría (Caldas) está sin ambulancia para atender emergencias

Cuando ocurre una emergencia en Villamaría (Caldas) los organismos de socorro de Manizales tienen que acudir a atender los heridos o lesionados. Desde hace varios días en ese municipio no hay ambulancia para atender esos sucesos.

Desde el Cuerpo Oficial de Bomberos de esa población informaron que la única ambulancia que tienen para prestar esos servicios está varada y ese organismo de socorro asegura que no posee los recursos para costear la reparación, que tiene un costo aproximado a los 4 millones de pesos.

El comandante de los Bomberos de Villamaría, Jaime Alarcón, dijo recientemente a los medios de comunicación que como socorrista le duele no poder prestar ese servicio y relató que en una colisión que ocurrió hace unos días en el sector de la Funeraria La Aurora tuvieron que esperar a que llegara una ambulancia del BYR desde Manizales, para que atendiera a los lesionados y los trasladara a un centro asistencial.

En Villamaría la población se ha quejado porque en el Hospital San Antonio hay una ambulancia en buen estado y no presta los servicios cuando ocurren emergencias. Señalan de negligente a la gerente de ese centro asistencial y aseguran que ha habido momentos en que ocurren emergencias y la ambulancia del hospital se queda parqueada en el centro asistencial.

Emprenderán acciones

Frente a la ausencia de ambulancias, el expersonero municipal Alejandro Ramírez emprenderá acciones legales por medio de una acción popular con la que buscará que el hospital local ponga al servicio de la comunidad la ambulancia que posee.

Por otra parte, Christian Pérez líder del movimiento Por La Salud de los Caldenses manifestó que escalará una queja ante la Súper Intendencia de Salud, para buscar que le ordenen al hospital San Antonio atender las emergencias del municipio con sus ambulancias.

Responsabiliza al alcalde

Mónica Liliana Díaz Henao, gerente del hospital San Antonio, indicó que esa entidad solo puede prestar servicios que tiene habilitados y declarados ante el Ministerio de Salud y la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

“El hospital no tiene declarado el servicio de atención prehospitalaria. No contamos con el personal ni contamos con los requisitos. Se requiere de un médico y un auxiliar permanente y no los tenemos en el momento. No podemos entrar a suplir la necesidad que tiene en el momento el municipio”, explicó Mónica Liliana.

La gerente señaló que quien debe solucionar esa dificultad es el alcalde municipal, Juan Alejandro Holguín y agregó que es él el responsable de la salud de los villamarianos.

Para concluir, la directiva del hospital explicó que ese centro hospitalario sólo tiene habilitado el servicio de transporte asistencial básico (TAB) que consiste en el transporte de pacientes ente entidades de salud y añadió que si la ambulancia del hospital llegara a atender emergencias y en ese momento surgiera una urgencia vital dentro del centro asistencial, que requiera de una remisión urgente, esa entidad se vería inmersa a demandas porque dejaría de trasladar un paciente en grave estado de salud por estar prestando un servicio que no tiene habilitado.

Caracol Radio en repetidas ocasiones hizo gestiones por medio de la oficina de prensa, llamadas al celular, entre otras para conocer la versión del alcalde municipal, pero no fue posible establecer un contacto con el mandatario.