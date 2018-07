En el 2018, 24 personas han muerto en accidentes de tránsito en Manizales

A 24 asciende el número de personas que han muerto en Manizales durante el presente año en diferentes accidentes de tránsito, situación que de nuevo prendió las alarmas de las autoridades.

El secretario de Tránsito, Carlos Alberto Gaviria, aseguró que desde hace algunos meses se intensificaron los controles en toda la ciudad con el objetivo de que esta cifra no siga aumentando para que no se tengan más víctimas y que la gente tome conciencia que no puede abusar de la velocidad. Indicó que en el caso de las motos sus ocupantes deben llevar el casco reglamentario y abrochado.

“Todos los días, las 24 horas, estamos en campañas educativas para que los conductores por ejemplo disminuyan la velocidad. Cuando se ven esas grúas llenas de motocicletas es porque no tienen la revisión tecno mecánica, ni el seguro obligatorio”.

Explicó que se está haciendo un trabajo especial en las empresas hasta donde llegan las charlas que buscan crear conciencia sobre la importancia y necesidad de respetar por ejemplo los límites de velocidad, pero que sin embargo algunas personas no aprenden.

“Hacemos más comparendos pedagógicos que cobrando pero las personas no aprenden y nos va tocar cambiar la estrategia para que las comprendan que en la casa nos esperan”.





Caldas

En caso del resto del departamento de Caldas, el gobernador (e) Carlos Alberto Piedrahita, indicó que hay una preocupación por el aumento de los accidentes de tránsito y las víctimas fatales, en especial con las motocicletas, por lo que actualmente se tiene abierta una licitación por 1.100 millones de pesos en convenio con la Agencia Nacional Vial para la ubicación de mayor señalización vertical.

“Tenemos unos puntos críticos como al Autopista del Café desde Manizales hasta Pereira, la vía Tres Puertas – La Felisa y La Rochela – Arauca”.

Indicó que están buscando firmar convenios para que cada municipio de Caldas tenga agentes de tránsito para garantizar la política de seguridad y prevención en el tema de accidentalidad vial. Hasta el momento este proceso ya se adelantó en 19 localidades.