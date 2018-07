Campesinos del Catatumbo denuncian que están secuestrados en la zona

Los habitantes del Catatumbo denunciaron sentirse secuestrados en su propia región por los grupos guerrilleros que delinquen al norte del departamento.

Desde Teorama hablaron con Caracol Radio de la crueldad de la guerra, de la impotencia que se siente y de las reclamaciones al Estado por su abandono.

Ellos revelaron que están privados de la libertad en su propio territorio, “acá nos retienen los documentos para salir, hay que pedir permiso, dar explicaciones y pagar para que salgamos a otros municipios o a Cúcuta hacer diligencias, acá todo está controlado por ellos y el Ejército no ha podido”.

Revelaron además que “un día allá es de temor, cuando uno siente es el tiroteo en todas las orejas y que se hace corran métase debajo de la cama, no sabe nada, no ve nada y no oye nada porque el que hable se muere.

Indicaron que están asfixiados con las “vacunas” de la guerrilla, porque todos tienen que pagar y lo explicaron, “depende del producto que usted vaya a sacar, debe pagar, si usted se va a mover por la provincia de Ocaña, aunque ya ni el campo se ve, lo que se ve es coca a la lata. Ahora hay que llevar los productos agrícolas porque eso ya no se comercializa, cuando se saca el arroz, maíz y cacao, y según lo que uno tenga hay que pagar”.

Cuestionaron el papel de las fuerzas militares en la zona por la falta de resultados para poner freno a la violencia generada por el Eln y el Epl y finalizaron, “estamos cansados de poner la sangre en esta guerra, acá los buenos nos tenemos que ir y los malos se quedan con nuestras tierras….ante los ojos del Estado”.