Organismos dan ultimátum a entidades de salud para evitar nuevos cierres

Después del cierre preventivo que realizó el Instituto Departamental de Salud en Norte de Santander IDS, a la clínica de Esimed La Salle por la falta de insumos y medicamentos para sus pacientes, los organismos de control le hacen seguimiento a otras entidades que al parecer estarían con problemas administrativos que podrían derivar en los mismos efectos de desabastecimiento.

Funcionarios de las entidades reguladoras se reunieron con las directivas de estas clínicas para darles un último plazo y que cumplan con sus obligaciones, o podrían verse inmersas a la misma sanción que sufrió esta entidad que tiene un mes de plazo para abastecerse y entregar los medicamentos.

Martín Eduardo Herrera León, personero de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que es responsabilidad de estas clínicas entregar todos los recursos necesarios para que los pacientes que depositan su confianza, puedan recuperar su salud.

“Este fin de semana estuvimos reunidos con funcionarios del IDS y con algunos gerentes de las EPS para verificar qué estaba pasando con todas estas investigaciones que se están haciendo, se han adelantado las advertencias por los hallazgos que se han encontrado en cada una de estas clínicas y las han ido corrigiendo, cosa que no pasó con Esimed y por esto fue cerrada inmediatamente, pero el director del IDS ha indicado que no le va a temblar la mano para cerrar otras IPS que no cumplan con los requisitos que se les están exigiendo para atender a los usuarios, fue un ultimátum este fin de semana y aun así vamos a continuar visitando estas clínicas para ver que cumplan” dijo el personero de Cúcuta.

Herrera León afirmó que en cuanto al proceso que se mantiene con la clínica Esimed La Salle se mantiene la medida para que se hagan las correcciones pertinentes, y se pueda atender de la mejor manera a todos los usuarios que se tienen allí, incluyendo los que estaban de la EPS Medimás.