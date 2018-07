Padres se toman alcaldía de Santa Rosa Sur, Bolívar, para exigir docentes

Un complicada situación en materia educativa se está viviendo en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar. El alcalde de la población Delmar Burgos, aseguró que en la mitad del año lectivo miles de niños amenazan con no volver a clases si no se nombran 22 docentes que hacen falta en varias instituciones educativas.

La situación se evidencia en la zona rural, tanto así que varios padres de familias fueron al casco urbano y se tomaron la alcaldía para exigir soluciones. "Desafortunadamente se han presentado circunstancias, algunos docentes se han ido por amenazas, otros por traslados y esas vacantes no han sido cubiertas", señaló Burgos.

El acalde advirtió también que la situación es difícil con las aseadoras y los celadores, ya que muchos colegios no cuentan con estos servicios. "Las sedes de San Francisco, del corregimiento de San Isidro, de San Lucas y Fátima han dicho que no se manda más a los alumnos hasta no haber respuesta de la gobernación", dijo el alcalde.

El alcalde adelantó una acción de tutela contra la gobernación de Bolívar, que se ganó y ordenó nombrar 30 docentes, de los cuales se nombraron solo 8. "Ya hemos venido insistiendo por dos años y nada, así que la comunidad adelantó un desacato contra esa tutela, pero ya la paciencia se perdió", aseguró el acalde.