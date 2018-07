El Ejército no tiene espacio para tener recluida a Luz Piedad Valencia

El comandante de la octava brigada del ejército, coronel Richard Gonzales Vera dijo que aunque él no es el indicado para tomar una decisión sobre el particular, en los cuarteles de la unidad militar no hay espacio ni condiciones para tener a un ex funcionario público recluido, como en este caso lo está pidiendo la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia, detenida por el presunto detrimento de 20.000 millones de pesos de la valorización y quien hoy permanece detenida en la cárcel Villa Cristina de esta ciudad. “Ese tipo de decisiones no las debo tomar yo, sin embargo y lo que sé, es que no tenemos espacio ni las condiciones necesarias para tener a funcionarios o ex funcionarios públicos, toda vez que nuestras instalaciones sólo son para nuestro personal”, dijo el comandante de la octava brigada del ejército, coronel Richard Gonzales Vera. Vale decir que la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia pidió cupo en la cárcel de Yarumito en Antioquia, sin embargo el cupo no se lo han aprobado.